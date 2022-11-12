Коллаборанты объявили "эвакуацию" в Каховке. Предатели бегут в Россию

По его словам, коллаборанты и члены незаконной администрации покинут 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Он заявил, что эта территория скоро станет зоной боевых действий и будет "привлекать внимание ВСУ". При этом коллаборант подчеркнул, что оккупанты строят в Каховке оборонительные укрепления.

Коллаборант отметил, что желающих "эвакуироваться" будут вывозить в город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Он заверил, что переселенцам будут выдавать по 100 тысяч рублей.

Фото: Каховка находится на левом берегу Днепра (скриншот deepstatemap)