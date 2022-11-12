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Коллаборанты объявили "эвакуацию" в Каховке. Предатели бегут в Россию

Фото: коллаборанты в Каховке заявили, что покинут зону возле Днепра (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Коллаборанты в Каховке Херсонской области объявили так называемую "эвакуацию". Предатели призывают жителей уехать в Краснодарский край России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "главы райадминистрации" Каховки Павла Филипчука.

По его словам, коллаборанты и члены незаконной администрации покинут 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Он заявил, что эта территория скоро станет зоной боевых действий и будет "привлекать внимание ВСУ". При этом коллаборант подчеркнул, что оккупанты строят в Каховке оборонительные укрепления.

Коллаборант отметил, что желающих "эвакуироваться" будут вывозить в город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Он заверил, что переселенцам будут выдавать по 100 тысяч рублей.

Фото: Каховка находится на левом берегу Днепра (скриншот deepstatemap)

Напомним, после того, как украинские военные зашли в Херсон и освободили большую часть правого берега Днепра, оккупанты начали эвакуацию коллаборантов из Новой Каховки.

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