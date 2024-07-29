Коллаборанты есть при любой войне, в Днепре их не больше, чем в Киеве или Одессе, - Филатов

"В любом случае, коллаборанты есть при любой войне. Я уверен, что в Днепре их не больше, чем в Киеве или в Одессе, или в других городах Украины. Ситуация плюс-минус такая, как по всей стране", - заявил он.

Филатов подчеркнул, что Днепр никогда не был пророссийским городом.

"И в 2014 году мы уже показали феномен, когда мы остановили так называемую "русскую весну" в Днепре, сорвали планы по созданию "новороссии". В Днепре, может, больше среди пожилых людей есть, скажем так, ностальгия по советизации. Когда работала крупная мощная промышленность, когда люди были молодыми, здоровыми... Есть такая ностальгическая советчина, но в любом случае, нет пророссийских настроений", - отметил он.

Коллаборант

Коллаборант - это лицо, которое сознательно сотрудничает с оккупационными властями в ущерб своей стране. Это понятие приобрело особую актуальность в контексте российско-украинской войны.

За коллаборационистскую деятельность предусмотрена уголовная ответственность. Санкции могут включать лишение свободы, лишение права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

В контексте Франции во время Второй мировой войны коллаборационизм был распространенным явлением. После поражения Франции в 1940 году и оккупации значительной части страны Германией, было создано марионеточное правительство в городе Виши. Этот режим, возглавляемый маршалом Филиппом Петеном, официально сотрудничал с нацистской Германией. Виши контролировало южную часть Франции, которая не была непосредственно оккупирована немецкими войсками, но фактически подчинялась требованиям Берлина.

Политика Виши включала сотрудничество с немецкими оккупантами, в частности в вопросах депортации евреев в концентрационные лагеря, преследовании членов французского сопротивления и других действиях, направленных на поддержку нацистской власти. Коллаборанты Виши оправдывали свои действия необходимостью сохранить французское государство и избежать полного разрушения страны, хотя многие французы считали это предательством национальных интересов.

После освобождения Франции в 1944 году, многие коллаборационисты были наказаны за сотрудничество с врагом, а сам режим Виши стал символом предательства и национального унижения.