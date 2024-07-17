СБУ задержала трех коллаборантов, среди них экс-чиновник суда

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали еще 3-х коллаборантов. Среди них бывший чиновник суда, а также оккупационная бывшая "директор" школы в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Днепропетровская область

Задержанный оказался бывший судебный распорядитель, которые после оккупации Изюма присоединился к местному так называемому "отделению полиции Министерства внутренних дел (МВД) России". Там он был назначен "помощником оперативного дежурного". Коллаборант охранял здание и помогал врагу собирать информацию о местных жителях.

После освобождения общины предатель сбежал в Днепропетровскую область, чтобы "залечь на дно", впрочем, позже был задержан.

Львовская область

Разоблачена бывшая "директор" одной из школ временно оккупированной части Луганской области. На этой "должности" предательница вводила "образовательные стандарты" России в украинской школе и склоняла учителей к сотрудничеству с террористами.

Коллаборационистка была задержана во Львовской области при попытке сбежать из страны через пункт пропуска «Угринов».

Херсонская область

Еще одной предательницей оказалась жительница Херсонской области, которая после оккупации Бериславского района устроилась в "избирком".

"По материалам дела, женщина агитировала местных жителей «проголосовать за присоединение» региона в состав России во время фейкового референдума. После освобождения правобережья области коллаборационистка выехала к родственникам в Херсон, где хотела «отсидеться» и избежать правосудия", - добавляет СБУ.

Злоумышленникам грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.