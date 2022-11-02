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Коллаборант Сальдо задолжал 60 миллионов гривен: раскрыто схему

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Украина, Среда 02 ноября 2022 14:28
Коллаборант Сальдо задолжал 60 миллионов гривен: раскрыто схему Фото: гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталия Гурковская

Бывший член пророссийской партии ОПЗЖ и экс-нардеп Владимир Сальдо, который в марте согласился на сотрудничество с Россией и был назначен "руководителем" оккупационной администрации Херсонской области, разоблачен в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Он не уплатил в бюджет Украины 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

В частности, сотрудники БЭБ, проанализировав сведения Государственной налоговой службы, установили, что доходы и расходы бывшего нардепа значительно отличаются.

"Нарушитель, в период с 2001 по 2022 годы, работал на разных должностях в государственных органах разных уровней. В 2018 году он зарегистрировал право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, а именно на: помещение гостиницы, многоэтажное здание, земельные участки", - говорится в сообщении.

Судя по расчетам, ориентировочная рыночная стоимость недвижимости превышает размер официально полученных доходов Сальдо с 2010 по 2018 годы почти на 310 миллионов гривен, что более чем в 200 раз превышает официальные доходы.

"Таким образом, бюджет Украины недополучил более 60 миллионов гривен от уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора", - отмечают в БЭБ.

Детективы осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Как сообщалось, в Житомирской области арестовали активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита.

Напомним, Восьмой апелляционный административный суд утвердил запрет деятельности партии "Блок Владимира Сальдо" в Украине.

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Херсонская область Бюро экономической безопасности
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