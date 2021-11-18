"Коктейль антитіл" від AstraZeneca може півроку захищати від COVID, - звіт

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про нові результати ефективності свого коктейлю антитіл AZD7442 при лікуванні коронавірусу. Наразі його оцінюють як 83% захист від захворювання протягом півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр сайту компанії.

У компанії також заявили, що більш висока доза "коктейлю антитіл" - AZD7442 знижує ризик важкого перебігу хвороби на 88%, якщо його вжити протягом трьох днів після перших симптомів коронавірусу.

"Ці нові дані є лише доповненням для тієї кількості доказів, які підтверджують, що AZD7442 може істотно впливати на профілактику та лікування COVID-19", - зазначив виконавчий віцепрезидент AstraZeneca Мене Пангалос.

Варто зазначити, що раніше фармацевтична компанія заявляла, що її "коктейль антитіл" виявився на 77% ефективним у запобіганні симптоматичного COVID-19.