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"Коктейль антител" от AstraZeneca может полгода защищать от COVID, - отчет

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Четверг 18 ноября 2021 13:03
"Коктейль антител" от AstraZeneca может полгода защищать от COVID, - отчет Фото: "коктейль антител" от AstraZeneca может полгода защищать от COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о новых результатах эффективности своего коктейля антител AZD7442 при лечении коронавируса. Сейчас его оценивают как 83%-ную защиту от заболевания в течение полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр сайта компании.

В компании также заявили, что более высокая доза "коктейля антител" - AZD7442 снижает риск тяжелого течения болезни на 88%, если его принять в течение трех дней после первых симптомов коронавируса.

"Эти новые данные являются лишь дополнением для того количества доказательств, которые подтверждают, что AZD7442 может существенно влиять на профилактику и лечение COVID-19", - отметил исполнительный вице-президент AstraZeneca Меня Пангалос.

Стоит отметить, что ранее фармацевтическая компания заявляла, что ее "коктейль антител" оказался на 77% эффективным в предотвращении симптоматического COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что коктейль с антителами против COVID-19, разработанный компаниями Regeneron и Roche, снизил смертность среди госпитализированных пациентов, чья собственная иммунная система не смогла дать ответа.

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