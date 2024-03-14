Кого налоговая будет проверять в первую очередь: в Раде назвали группы риска среди торговцев

"Плательщикам налогов - торговцам будет интересно узнать, а к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять на соблюдение закона о применении РРО", - написал он.

По его данным, критерии определения потенциально рисковых плательщиков в частности таковы, но не исключительно:

Во-первых, это незначительные выручки предприятия. Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. гривен для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли и не менее 40,0 тыс. гривен в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза), сообщил Гетманцев.

Во-вторых, это субъекты хозяйствования, зарегистрировавшие РРО/ПРРО при этом декларируют нулевые выручки, а также, например, по большинству операций проведенных через РРО/ПРРО была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%), рассказал глава финансового комитета.

Во-вторых, имеют риски в оформлении наемных работников. "Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте", - сообщил депутат от "Слуги народа".

Возврат проверок и штрафов

Напомним, Верховная рада приняла правительственный закон о возврате довоенной системы налогов с 1 августа 2023 года, предусматривающий отмену 2% налога для ФОПов и возврат 5%.

С 1 августа 2023 разрешаются проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращена ответственность за нарушения в сфере применения РРО. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).

Государственная налоговая служба проверяет использование РРО предпринимателями и штрафует при выявлении нарушений. Штраф накладывают на каждую транзакцию без фискализации. Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений.