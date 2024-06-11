Кого называют "отцом метеорологии" и при чем здесь облака

Британского ученого Люка Говарда называют "крестным отцом облаков", а также "отцом метеорологии".
РБК-Украина рассказывает, что известно об этой выдающейся личности и его вкладе в развитие науки.
С точки зрения истории, отцом метеорологии как науки некоторые называют Аристотеля, который еще в IV веке до нашей эры в книге под названием "Метеорологика" собрал информацию о ряде атмосферных явлений и попытался их объяснить.
Бюст Аристотеля (иллюстрация: uk.wikipedia.org)
В то же время, возможность для количественного описания атмосферных явлений появилась только в эпоху Возрождения, когда в 1592 году итальянский физик, астроном и математик Галилео Галилей изобрел термоскоп (ставший прародителем всех термометров), в 1597 году - изобрели термометр, а в 1644 году - барометр.
Несколько позже, в 1780 году, было создано Мангеймское метеорологическое общество, организовавшее наблюдение за погодой на 40 станциях по всему миру (на основании которых немецкий физик, метеоролог и астроном Генрих Вильгельм Брандес в 1820 году создал первые синоптические карты Европы).
28 ноября 1772 года в Лондоне родился Люк Говард, который получил образование фармацевта, стал химиком-производителем (продолжая дело отца), а также метеорологом-любителем (на фоне увлечения исследованием атмосферных явлений).
В презентации Аскесианскому обществу от 1802 года именно он предложил систему номенклатуры облаков, разделив их на три основные категории - кучевые, шаровые и перистые.
Кроме того, Говард предложил ряд промежуточных сложных модификаций (таких, как циростратус и циркумулюм) - чтобы учесть переходы, происходящие между формами облаков.
В опубликованной в 1803 году работе "Очерк модификации облаков" ученый разместил также подробные рисунки облаков - в дополнение к письменным описаниям собственных классификаций. Примечательно, что эти рисунки были сделаны мужчиной собственноручно (взяты из заметок и акварельных эскизов из этюдника Говарда). Однако пейзажи делал живописец Эдвард Кеннион (поскольку Говард не имел официальной художественной подготовки).
Изображение кучевого облака из книги Говарда (иллюстрация: uk.wikipedia.org)
Кроме основной работы "с облаками", Говард исследовал другие метеорологические явления и описывал результаты в многочисленных статьях.
Он, например, стал пионером в изучении городского климата (опубликовав в 1818-1820 годах самую давнюю научную книгу по городской климатологии "Климат Лондона" на 700 страниц) и "уничтожил" теорию дождя шотландского естествоиспытателя-геолога Джеймса Гаттона.
В 1837 году Говард опубликовал первый учебник по метеорологии "Семь лекций по метеорологии". Позже его последователи и другие исследователи неоднократно называли мужчину "отцом метеорологии".
Напомним, ранее мы рассказывали, когда на Земле прошел первый дождь и появилась пресная вода.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, Wikipedia.
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