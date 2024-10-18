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До какого момента будут заблокированы активы РФ: в Совет ЕС дали ответ

Фото: флаг страны-агрессора России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 17 октября, в Брюсселе прошла очередная встреча глав государств и правительств ЕС. По результатам саммита Европейский совет дал четкий ответ, до какого момента будут заблокированы активы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы, опубликованные на сайте Евросовета.

В частности, в документе указано, что российские активы будут заблокированы до тех пор пока Российская Федерация не остановит войну и не выплатит компенсации.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы будут оставаться заблокированными, пока Россия не остановит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный этой войной", - говорится в резолюции саммита Европейского совета.

Также в опубликованном документе Совет ЕС подчеркнул важность выполнения обязательств, взятых на саммите G7 в Апулии "относительно выделения вместе с партнерами около 45 млрд евро до конца года для текущих и будущих бюджетных потребностей и потребностей на восстановление".

В связи с этим Евросовет приглашает высокого представителя ЕС и Еврокомиссию присоединиться вместе с Украиной к реализации "каждого из упомянутых компонентов".

Помимо этого, ЕС готов вводить новые санкции против России.

"Европейский союз остается готов к дальнейшему ограничению способности России вести войну, в том числе посредством дальнейших санкций", - говорится в резолюции.

Кроме того, в этом же документе Совет ЕС осудил постоянные обстрелы РФ критической важной энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, разрушения портовой инфраструктуры и нападения на коммерческие суды. И дополнительно отметил, что призывает к скорейшему усилению военной поддержки и ускорению предоставления систем ПВО, боеприпасов и ракет для нашей страны.

Напомним, что на заседании Евросовета был и президент Владимир Зеленский, где он представил план победы Украины. После участия, на пресс-конференции глава государства сообщил, что большинство лидеров ЕС поддержали украинский план победы, и Украина вместе с европейскими партнерами будут работать над ним.

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