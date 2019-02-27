Коен повідомив про доповіді Трампу про витік документів демократів

Колишній адвокат Трампа дає свідчення в рамках співпраці по кримінальній справі проти нього

Президент США Дональд Трамп знал об утечке писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 года. Об этом рассказал бывший адвокат президента США Майкл Коэн, выступая на слушаниях в конгрессе США, передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Коэн заявил, что был рядом с Трампом, когда политический советник Роджер Стоун сообщил Трампу о публикации, которая помешает избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Также он заявил об отсутствии доказательств сговора с Россией, но, по словам Коэна, у него есть подозрения.

Напомним, также Коэн засвидетельствовал, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом

Бывший адвокат Трампа дает показания в суде в рамках сотрудничества со следствием по уголовному делу против него. В середине декабря суд признал бывшего адвоката Трампа виновным в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний.

Отметим, суд приговорил бывшего адвоката Трампа к трем годам тюремного заключения за нарушения правил финансирования избирательной кампании.