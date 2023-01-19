Коболеву сообщили о подозрении из-за премии за победу над "Газпромом" в Стокгольме

По версии САП, в 2018 году председатель правления НАК, якобы "злоупотребляя своим служебным положением", инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты премии за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК "Нафтогаз Украины", включая членов правления.

В пресс-службе также заявили, что позже председатель правления НАК подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив размер премии в размере 10 млн долларов.

В САП считают, что председатель правления "сознательно скрыл от членов Комитета по назначениям и вознаграждениям и наблюдательному совету компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы, а именно не более 36 должностных окладов на год". В результате наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал изменения, что обеспечило председателю правления выплату премий.

"Следствием установлено, что в течение 2018 года председателю правления была незаконно начислена и выплачена премия на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн", - говорится в сообщении САП.