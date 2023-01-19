RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Коболеву сообщили о подозрении из-за премии за победу над "Газпромом" в Стокгольме

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины", который в 2018 году получил 10 млн долларов премии. Пост в это время занимал Андрей Коболев и получил премию за победу над "Газпромом" в Стокгольме на 4,6 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП .

По версии САП, в 2018 году председатель правления НАК, якобы "злоупотребляя своим служебным положением", инициировал рассмотрение наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты премии за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК "Нафтогаз Украины", включая членов правления.

В пресс-службе также заявили, что позже председатель правления НАК подготовил изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив размер премии в размере 10 млн долларов.

В САП считают, что председатель правления "сознательно скрыл от членов Комитета по назначениям и вознаграждениям и наблюдательному совету компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы, а именно не более 36 должностных окладов на год". В результате наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал изменения, что обеспечило председателю правления выплату премий.

"Следствием установлено, что в течение 2018 года председателю правления была незаконно начислена и выплачена премия на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн", - говорится в сообщении САП.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту. Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов ), поэтому он составил 46,3 млн долларов.

Тогда же Андрей Коболев назвал выплату премий за победу в Стокгольмском арбитраже стандартной практикой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныНАБУСАП