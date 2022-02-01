У Коболєва проводять обшуки: перші подробиці

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у будинку та офісі екс-глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Стали відомі перші подробиці.
Що відомо про обшуки в Коболєва, в матеріалі РБК-Україна.
У Державному бюро розслідувань офіційно повідомили про обшуки в екс-голови "Нафтогазу". Раніше цю інформацію підтвердили РБК-Україна в ДБР.
"Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівництва Національної компанії "Нафтогаз України", в офісі Акціонерного товариства "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Слідчі (розшукові) дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень, зазначили в ДБР.
У 2014 році розпорядженням Кабінету міністрів Коболєв призначений головою правління НАК "Нафтогаз" України, замість Євгена Бакуліна. 21 березня 2019 року Кабінет міністрів України продовжив контракт з Коболєвим ще на один рік.
28 квітня 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз".