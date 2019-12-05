Коболєва допитали в США по справі Джуліані

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Він дав свідчення генеральним прокурорам

Федеральні прокурори в Нью-Йорку, які розслідують справи Руді Джуліані і його співробітників, допитали голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що Коболєв опинився в центрі спроби соратників Джуліані Лева Парнасаа та Ігоря Фрумана замінити його кимось "більш сприятливим" на посаді НАК "Нафтогаз" для їх власних бізнесових інтересів.

"Міністерство юстиції запросило інтерв'ю в Андрія Коболєва. Він погодився і добровільно поговорив з державними адвокатами. В цей раз було б недоречно коментувати далі", - сказав його адвокат Ланни Броєр.

Раніше Коболєв заявляв, що готовий свідчити в американському розслідуванні щодо ділових відносин особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Повідомлялося, що свідчення Коболєва можуть пролити світло на недавні заяви керівників енергетичних відомств США і України про те, що Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва Нафтогазу, яке чинило опір їх спробам укласти вигідну для них угоду в Україні.

Нагадаємо, один з топ-менеджерів НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов дасть свідчення у справі Джуліані.