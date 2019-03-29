Коболєв сумнівається у запуску "Північного потоку-2" до кінця року

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сумнівається у запуску газопроводу "Північний потік-2" до кінця року. Про це він заявив на конференції в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після відмови Данії погодити північний маршрут газопроводу його запуск точно не відбудеться до кінця року.

"Це очевидно, що останній маршрут, на який сподівався консорціум, не буде дозволено найближчим часом. Це означає, що ця труба не буде здатна постачати газ в Європу з 1 січня 2020 року", - зазначив Коболєв.

Він підкреслив, що без "Північного потоку-2" і "Турецького потоку-2" російській стороні не вистачатиме потужностей для поставок газу.

"Якщо є обидва, то тоді "Газпром" може впоратися без України", - пояснив глава НАК.

Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що позиція Данії по газопроводу "Північний потік-2" не вплине на терміни реалізації проекту.

Цього тижня Данія попросила додаткову екологічну експертизу по "Північному потоку-2". За словами представника Nord Stream 2 AG, компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.