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Коболєв прогнозує вихід "Газпрому" на український ринок з січня 2020

Новини » Економіка    09.10.2019 - 13:30
Коболєв прогнозує вихід "Газпрому" на український ринок з січня 2020
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Ніщо не буде заважати "Газпрому" продавати газ українським підприємствам

Зміни в законодавство України у відповідності з європейськими нормами дозволять російському "Газпрому" продавати газ в Україні з 1 січня 2020 року. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Коболєв, з січня 2020 року на газовому ринку України може з'явитися такий учасник, як "Газпром".

За його словами, як тільки в Україні будуть підписані договори про приєднання і будуть впроваджені європейські норми ринку газу, "Газпром" зможе прийти на ринок і "поставляти в такій кількості споживачам газ, в якій вони забажають".

При цьому Коболєв не виключив, що "Газпром" може бути конкурентоспроможним за ціною порівняно з європейськими постачальниками.

"Я не здивуюся, якщо 1 січня ми побачимо "Газпром експорт" постачальником газу для великих українських споживачів, підприємств різної сфери", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україні невигідно продовжувати існуючий транзитний газовий контракт з Росією. Натомість він пропонує підписати новий договір.

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