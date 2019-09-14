Коболєв запропонував "Газпрому" замість Opal використовувати ГТС України

Доставка газу, яку російський "Газпром" здійснював через газопровід Opal, може бути організована через газотранспортні системи (ГТС) України і Словаччини. Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці в Facebook.

"Якщо "Газпром" хоче продовжувати доставляти ці обсяги газу туди ж, куди вони йшли через Opal, але більш коротким шляхом, українська і словацька газотранспортні системи з легкістю з цим впораються. Як робили це до того, як "Газпром" отримав монопольний доступ до Opal", - написав Коболєв.

Нагадаємо, раніше суд Європейського союзу виніс рішення в користь Польщі і національної нафтогазової компанії PGNiG в суперечці про доступ російського "Газпрому" до гілки Nord Stream - газопровід OPAL. Так, суд скасував рішення Європейської комісії, яка надала росіянам 100% доступ до цього газопроводу.

За даними росЗМІ, "Газпром" знизив обсяг газу, що передається через газопровід Opal на вимогу суду Європейського союзу. Постачання знизилися приблизно на 0,6 млн куб./год. В той же час приблизно на 0,3 млн куб./год збільшилися транзитні потужності газопроводу Nel. Разом з Opal він бере російський газ із "Північного потоку".