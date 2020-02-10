Коболєв пропонує приватизувати "Нафтогаз" і закрити питання премій

Питання високих премій співробітникам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" можна вирішити шляхом приватизації компанії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава правління НАК Андрій Коболєв.

За його словами, з ситуації, коли громадськість виступає проти високих премій, є вихід.

"Ми його запропонували. Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він стоїть масу грошей... І закінчиться дискусія про зарплати в "Нафтогазі". Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше інших. Всі кажуть: "Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що компанія державна". Ніхто ж не обговорює зарплати в ДТЕК", - зазначив Коболєв.

Він також уточнив, що давно пропонує випустити на біржу як мінімум міноритарний пакет.

"Якщо результат сподобається, продати й все інше. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - додав глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, в середині січня президент Володимир Зеленський просив врегулювати ситуацію з преміями в "Нафтогазі". Мова йде про виплати відсотка від перерахованих "Газпромом" коштів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

До цього виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що керівництво отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів.