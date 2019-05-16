Коболєв назвав можливий термін відновлення газових переговорів з РФ

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує поновлення переговорів між Україною і Росією щодо нового контракту про транзит газу в червні. Про це він сказав у ході Міжнародної інвестиційної конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Коболєв, російська сторона офіційно заявила про те, що переговори можуть відновитися після інавгурації Володимира Зеленського та його розмови з російським президентів Володимиром Путіним.

"Можливо, це відбудеться в червні", - сказав глава "Нафтогазу".

На результати переговорів, на думку глави НАК, ключовий вплив будуть мати Німеччина, яка безпосередньо впливає на запуск "Північного потоку-2", подальші дії США щодо санкцій на РФ, а також здатність "Нафтогазу" продовжувати судовий позов проти "Газпрому" щодо компенсації 12 млрд доларів у разі не підписання нового транзитного контракту.

Раніше глава НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив про те, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком імовірний сценарій, і Україна готується до нього.

Зазначимо, Верховна рада призначила дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.