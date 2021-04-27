Коболєв назвав "складними" переговори з Коломойським про поділ " Укрнафти"

Глава НАК "Нафтогаз України"Андрій Коболєв прокоментував переговори про поділ "Укрнафти" між її акціонерами. Він назвав процес "складним", проте розраховує завершити його вже через місяць.

Про це Коболєв сказав під час прес-конференції в середу .

За словами глави "Нафтогазу", зараз визначаються з декількома аспектами поділу.

"Перший - за якою ціною ми оцінюємо газ, який "Нафтогаз" відібрав у "Укрнафти" в попередні періоди і не розрахувався. Другий - якою має бути структура власності активами, які залишаться після Укрнафти", - розповів Коболєв.

Він додав, що у всіх переговорах він бере участь особисто.

"Переговори йдуть складно, оскільки на них впливає позиція держави щодо готовності приймати рішення з податкових аспектів. Я дуже сподіваюся завершити переговори до кінця травня", - заявив Коболєв.

Як відомо, найбільша нафтовидобувна компанія країни "Укрнафта" більше п'ятнадцяти років перебуває під операційним управлінням групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. "Приватівці" все ще контролюють понад 40% акцій "Укрнафти", тоді як контрольним пакетом володіє держава через "Нафтогаз України".