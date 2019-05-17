Парубій оголосив про припинення існування коаліції

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про вихід фракції "Народний фронт" з коаліції. Про це він сказав під час відкриття ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій підкреслив, що протягом одного місяця у Раді має бути сформована нова коаліція.

"Сумна новина. З огляду на заяву голови депутатської фракції "Народний фронт" про вихід з фракції коаліції… повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній раді восьмого скликання припинила свою діяльність… Відповідно до положень Конституції України, протягом одного місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній раді має бути сформована нова коаліція", - заявив глава парламенту.

"Закликаю представників усіх фракцій та груп розпочати консультації з приводу формування нової коаліції. Давайте визнаємо, це була хороша коаліція", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, фракція партії "Народний фронт" 17 травня проголосувала за вихід із коаліції. Рада фракції одноголосно підтримав рішення про вихід з коаліції.

Як писало РБК-Україна раніше, з'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів. Якби парламентські вибори в Україні проходили в найближчу неділю, у них були б готові взяти участь близько 80% громадян. За даними опитування, на сьогоднішній день 5%-ий бар'єр можуть подолати шість партій. За НФ проголосувало би 0,5% громадян.

Додамо також, глава парламентського комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, член фракції НФ Сергій Пашинський заявив, що партія "Народний фронт" на сьогодні продовжує вести консультації про своє політичне майбутнє.