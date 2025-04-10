"Коалиция желающих" для помощи Украине забуксовала, - Bloomberg

По информации источников издания, коалиция не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома по предоставлению гарантий безопасности.

Министры обороны группы соберутся в НАТО 10 апреля на фоне дебатов между Лондоном и Парижем о том, требуется ли миротворческим силам "поддержка" со стороны США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при гарантиях безопасности со стороны США.

Европейские лидеры пытаются получить свою роль в переговорах под руководством США о прекращении огня в Украине. Великобритания и Франция пытались убедить Дональда Трампа предложить авиацию, пограничное наблюдение и разведку вместо войск, но президент США отказывался брать на себя такие обязательства с тех пор, как план был представлен два месяца назад.

Британские чиновники настаивают, что это остается существенным компонентом коалиции - группы союзников ЕС, НАТО и не входящих в НАТО, которые согласились поддержать Украину. Должна быть поддержка со стороны США, поскольку гарантии безопасности США - это "единственный способ" эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину, сказал Стармер в феврале, когда план только формировался.

Состав и формат коалиции

Около 15 стран подтвердили свою готовность предоставить войска для этого начинания. Хотя НАТО не принимает непосредственного участия на данном этапе, Канада и Австралия входят в число стран, которые предложили свои войска для работы вместе с европейскими войсками, по словам официальных лиц.

Французские и британские армейские начальники проведут брифинг для министров обороны после поездки в Украину, частично направленной на оценку потребностей страны, и представят варианты относительно конкретного планирования. Рамки вмешательства сил все еще обсуждаются.

Предлагаемый формат сил будет заключаться в том, что они будут развернуты только после вступления в силу мирного соглашения. Полностью оснащенная украинская армия будет служить основной силой сдерживания. Европейские войска будут обеспечивать уверенность в критически важной национальной инфраструктуре, крупных портах и городах вдали от линии фронта. Сильные послевоенные украинские силы являются неотъемлемой частью коалиции, заявили западные чиновники.

Некоторые члены "коалиции желающих" настаивают, чтобы европейский лидер возглавил взаимодействие с Москвой. По информации The Telegraph, президент Франции Эммануэль Макрон намерен представлять Европу в переговорах с Владимиром Путиным.