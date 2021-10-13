Коаліція в Німеччині: попередні переговори можуть завершити до кінця тижня

Соціал-демократи( СДПН), Зелені і Вільна демократична партія (ВДП) на цьому тижні завершать попередні переговори про можливу коаліцію в Німеччині. Попередні переговори в понеділок тривали 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на DW .

"Ми оцінимо результати обговорень останніх кількох днів і запишемо, що ми можемо зробити разом", - сказав генеральний секретар ВДП Волкер Віссінг.

Мікаель Келлнер, національний директор "зелених", сказав, що переговори були дуже ґрунтовними.

"Після минулих днів переговорів я впевнений, що ми зможемо прийти до угоди разом, якщо будемо працювати над нею", - сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбейл.

У недавньому опитуванні 51% німців заявили, що вони підтримують "світлофорну" коаліцію.