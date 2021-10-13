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Коаліція в Німеччині: попередні переговори можуть завершити до кінця тижня

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Берлін, Середа 13 жовтня 2021 09:37
Коаліція в Німеччині: попередні переговори можуть завершити до кінця тижня Фото: у Німеччині до кінця тижня завершать попередні переговори про урядову коаліцію (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Соціал-демократи( СДПН), Зелені і Вільна демократична партія (ВДП) на цьому тижні завершать попередні переговори про можливу коаліцію в Німеччині. Попередні переговори в понеділок тривали 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

"Ми оцінимо результати обговорень останніх кількох днів і запишемо, що ми можемо зробити разом", - сказав генеральний секретар ВДП Волкер Віссінг.

Мікаель Келлнер, національний директор "зелених", сказав, що переговори були дуже ґрунтовними.

"Після минулих днів переговорів я впевнений, що ми зможемо прийти до угоди разом, якщо будемо працювати над нею", - сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбейл.

У недавньому опитуванні 51% німців заявили, що вони підтримують "світлофорну" коаліцію.

Нагадаємо, що соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів.

Так, у новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.

Додамо, що президент США Джо Байден відреагував на перемогу соціал-демократів, назвавши їх "стійкими".

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