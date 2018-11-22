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До другого туру президентських виборів в Грузії в консульствах на облік стали 7 тис. осіб

Новини » Політика    22.11.2018 - 20:42
До другого туру президентських виборів в Грузії в консульствах на облік стали 7 тис. осіб
Ілюстративне фото (ru.torange.biz)

У грузинської діаспори спостерігається зростаючий інтерес до виборів президента країни

Перед другим туром виборів президента Грузії в дипломатичних місіях - посольствах і консульствах за кордоном в короткий період часу на консульський облік встали близько 7 тис. громадян країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузия.Online".

Як заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Володимир Константініді, це говорить про наростаючий інтерес грузинської діаспори до політичного життя країни.

"В рамках інформаційної кампанії ми закликали громадян стати на консульський облік, що є передумовою для реалізації їхнього виборчого права... На сьогодні за кордоном у нас близько 60 тисяч виборців", - сказав заступник міністра.

За словами Константініді, ЦВК Грузії прийняла рішення і продовжила процес голосування на закордонних дільницях на чотири години. Фактично, голосування триватиме 16 годин.

Нагадаємо, ниніншний президент Грузії Георгій Маргвелашвілі закликав населення до активності у другому турі виборів президента країни. Він може відбутися не пізніше 2 грудня цього року.

У другий тур виборів президента Грузії виходять з практично рівними результатами: Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", - 38,6% голосів, і представник опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе - 37,7%.

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