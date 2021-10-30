Не на часі. Чи повернеться Рада до скасування переведення годинників

Так, нардеп пропонував скасувати перехід на літній час, оскільки переведення годинників негативно впливає на здоров'я українців.

"Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів і негативно позначається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному",- йдеться в пояснювальній записці до документа.

Однак, тоді законопроект не зміг пройти друге читання. Парламентарі направили документ на доопрацювання, щоб після цього винести його на повторне голосування, але воно досі не відбулося.

Втім, через півроку Стефанчук заявив, що наразі питання скасування переведення годинників не на порядку денному, тому розгляд законопроекту поки не планується.

"Голосувати його в період літнього часу, як на мене, немає сенсу. Бо ідеологія, яка закладалася, це зберегти природний для України зимовий час. Я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія знову має бути піднята, але в сукупності з рішеннями ЄС, який також висловлювався за скасування", - зазначив ініціатор законопроекту.