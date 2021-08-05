До Дня незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до "Кургану єдності"

Свою ініціативу Олена Зеленська почала реалізовувати ще минулого року, і з тих пір до розвитку інклюзивного простору долучилися вже багато міст і областей.

Хортиця стане першим в Україні безбар'єрним туристичним об'єктом. Доріжки, що ведуть на "Курган Єдності", влаштовані під кутом 5%, а через кожні 800 метрів обладнані зручні майданчики для відпочинку. 5 серпня Олена Зеленська перевірила хід підготовки до відкриття Кургану і переконалася, що дотримано усіх норм інклюзивності.

Інклюзивними на Хортиці будуть усі туристичні об'єкти. Зокрема, безбар'єрний доступ буде забезпечений до Музею історії козацтва, який відновлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велика реставрація". Інклюзивним стане і суспільний простір Козацьке коло, де планується проведення концертів, фестивалів і форумів.

"Вже скоро Хортиця стане одним з найпотужніших туристичних магнітів України. З унікальною історією, природою, культурою - і надсучасною інфраструктурою", - зазначив Кирило Тимошенко.