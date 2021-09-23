КНУ імені Шевченка перейшов на дистанційне навчання

У четвер, 23 вересня, Київський національний університет імені Тараса Шевченка перейшов на дистанційне навчання. Воно триватиме до 13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КНУ .

"У період з 23 вересня по 13 жовтня проведення всіх видів навчальних занять за денною та заочною формами навчання здійснювати відповідно до затверджених розкладів з використанням технологій дистанційного навчання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, керівників структурних підрозділів зобов'язали скласти реєстри наявності у працівників "жовтого" (наявність першого щеплення або негативного результату тестування (діє 72 години), або одужання від COVID-19) і "зеленого" (повний курс вакцинації) COVID-сертифікатів.