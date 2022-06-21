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Книги, телевізор і чисті ліжка: як виглядає табір для російських полонених

Фото: російські військовополонені (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна створила досить комфортні умови для російських військовополонених. Спеціальні табори, де повинні утримуватися полонені окупанти, повністю обладнані під побутове життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.

У відомстві розповіли, що в установах Державної кримінально-виконавчої служби України для утримання військовополонених створено 51 ділянку, розташовану майже в кожному регіоні України.

Денис Малюська.

За словами міністра, фінансування заходів утримання військовополонених у таборах та дільницях для утримання військовополонених у 2022 році здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Держбюджету України. Витрати на утримання одного військовополоненого становлять близько трьох тисяч гривень на місяць.

У той же час він зазначив, що під час дії правового режиму воєнного стану, доставка військовополонених безпосередньо в табір для утримання таких осіб неможлива. З метою збереження життя та здоров'я військовополонені можуть тимчасово перебувати у дільницях, створених в установах виконання покарань та СІЗО.

"У таких дільницях військовополонені утримуються в окремих приміщеннях у колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, узятих під варту", - зазначають у Мін'юсті.

Нагадаємо, станом на 20 червня у російському полоні перебували близько 1 500 українських мирних жителів. Всі вони утримуватися в російських в'язницях.

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