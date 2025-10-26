Книги на фронт и в больницы: какие проекты реализуют в Украине для военных и гражданских

По его словам, инициатива "Библиотека украинского воина" действует с 2015 года. Ее цель - обеспечить защитников Украины качественной литературой.

"Мы сотрудничаем с волонтерами, издательствами, культурными учреждениями. Вместе с концертными бригадами я лично доставляю книги на передовую", - отмечает Сербин.

Как передают книги военным

Весной команда библиотеки каждые выходные посещала военных на Харьковском, Сумском, Запорожском, Лиманском и Курском направлениях. Кроме того, в Учебном центре 150 ТРО уже работают стационарные библиотечные пункты.

В библиотеке создан обменный резервный фонд из 80 тысяч книг, который постоянно пополняется благодаря дарителям, издателям и рядовым украинцам. Каждая воинская часть может подать запрос онлайн и бесплатно получить комплект литературы.

Несмотря на войну, украинские издательства продолжают поддерживать инициативу, хотя многие из них пострадали от обстрелов, особенно в Харькове. Активно присоединяется издательство "Ранок", которое передает книги даже несмотря на сложности в отрасли.

Инициативы по распространению книг

Олег Сербин также рассказал о других инициативах - "Книга лечит" (для больниц, в частности "Охматдета") и "Книга освобождает" (для пенитенциарных учреждений).

"Печатная книга действительно помогает восстановлению - и физическому, и духовному. Она лечит, освобождает, вдохновляет", - говорит он.

Отметим, Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого координирует всеукраинские книжные проекты, объединяя государство, общественность и волонтеров вокруг культуры чтения.