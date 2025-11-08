"Книга, которая учит думать". В Киеве при участии ГУР презентовали 5-томник о мировых разведках

Уникальный труд о спецслужбах мира: почему стоит читать эту книгу?

Пятитомник "Войны в лабиринтах. История специальных служб 1919-1945 гг." стал беспрецедентным вкладом в документальную литературу по истории разведки и контрразведки.

Особой ценностью издания стал широкий временно-географический охват описанных событий: здесь о разведках и Африки, и Азии, и Америки. От "Экспансии Японии" (Таиланд, Индокитай, Индонезия) до захватывающих историй о разведке Мексики, Аргентины и Эквадора.

"Мой многолетний опыт издателя говорит о том: как только появляется какое-то большое исследование, которое закрывает определенную тему, обычно это исследование надо перевести с английского. Иногда - с немецкого. Или - с итальянского, например "История цивилизации" под редакцией Умберто Эко. И я впервые за 35 лет управления издательством сталкиваюсь с такой фундаментальной работой, которая действительно закрывает для украинского читателя такую тему как история спецслужб", - подчеркнул писатель и издатель, директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Фото: издатель Александр Красовицкий (фото: Александр Шульман)

Историк, телеведущий, заслуженный журналист Украины, доктор исторических наук Даниил Яневский во время мероприятия не скрывал своего удивления тем, как Ландеру удалось написать такой фундаментальный труд самому, ведь объем книг действительно впечатляет. Впрочем, сам автор поделился: в его библиотеке - большое собрание литературы о мировых разведках на разных языках, а работа стала результатом многих лет работы.

Большинство материалов, представленных в монографии, обнародовались впервые. Издание содержит ранее неизвестные архивные документы многих стран и было проиллюстрировано уникальными фото. По словам Игоря Ландера, несмотря на то, что книга посвящена разведке разных стран мира, в его собрании - и о многих вызовах, перед которыми оказалась и Украина.

"Некоторые моменты наше руководство знало, и может дать на многие вопросы даже более адекватный ответ. Однако кому будет интересна эта книга? Бесспорно, не только тем, кто работает в области секретных служб. Она будет интересна и тем, кто интересуется историей, в том числе историей 20 века. Мое исследование - это не сборник очерков. Это сборник, который подготовлен таким образом, чтобы возникал вопрос "почему". Книга анализирует политические, военные, исторические, технологические процессы. И показывает, как и почему все это происходило именно так", - отмечает Игорь Ландер.

Фото: автор Игорь Ландер (фото: Александр Шульман)

Сам Даниил Яневский прочитал этот фундаментальный труд с карандашом. И пришел после этого к собственному выводу: "Государство, которое не имеет мотивированной, обученной, хорошо профинансированной системы специальных служб - разведывательных и контрразведывательных, служб по борьбе с терроризмом, а теперь уже и кибертерроризмом - это государство обречено".

"Это главный вывод, который лично я для себя вынес, читая этот труд", - поделился Яневский.

Фото: журналист Даниил Яневский (фото: Александр Шульман)

В послесловии к книге Игорь Ландер написал: бывало, что многочисленные короли, президенты и другие руководители государств не прислушивались к своим секретным службам, и ничего хорошего из этого не получалось. А те, которые слушали, в конце концов принимали правильные и решающие для своих стран решения.

Книга, которую читают украинские разведчики

У участника мероприятия, бывшего заместителя начальника ГУР МО, генерала-майора Ильи Павленко есть опыт службы и в контрразведке - в свое время занимал должность первого заместителя департамента контрразведки. Было это довольно давно, еще в 2010 году. С 2014 года после победы Майдана его снова пригласили на ту же должность. Тогда они поэтапно восстанавливали доверие к нашей контрразведке после президента-беглеца Януковича. Потом он уже пошел работать в ГУР МО.

"Говорят, президентов обычно оценивают за первые сто дней работы. Так же у меня уже есть впечатление об этой книге с первых ста страниц, которые я успел прочитать за пару дней. Должен сказать, что эти пять книг дают возможность получить полное представление о деятельности различных спецслужб, дает возможность изучать историю, изучать личности через те события, которые были изложены в призме деятельности спецслужб", - говорит он.

Фото: бывший заместитель руководителя ГУР Илья Павленко (фото: Александр Шульман)

С первых ста страниц он узнал, как работает парламентский контроль в Великобритании.

"У нас со спецслужбами парламентский контроль заработал, только когда действующий созыв Верховной Рады принял закон "О разведке". А представьте себе - Первая мировая война, и в Британии уже налажена система, по которой страна занимается своими разведывательными органами - комитеты при парламенте и так далее. Так же мы можем проанализировать, читая в этой работе о спецслужбах африканских стран. И то, как там занимались ими, и насколько в конце концов эти государства стали успешными, и они чего-то достигли", - делится впечатлениями Илья Павленко.

В Британии в свое время возникла идея создания подразделения аналитики, которая стала изучать мировые ресурсы. И, анализируя это, они понимали, что в той или иной стране шла подготовка к войне.

"Мы видим, что сейчас то же самое делает Китай", - отмечает он.

По словам Павленко, книги Игоря Ландера будут интересны к прочтению и политикам. Ведь дают понимание того, как принимались те или иные политические решения в 20 веке относительно безопасности своих стран в контексте политики в отношении спецслужб.

"Я представляю, сколько времени и усилий потрачено, собирая все эти уникальные данные. Читая эту книгу, можно понять различные государственные системы. Можно понять, скажем, что такое коммунизм. Это совсем не то, что писал Карл Маркс. И это то, что мы можем для себя взять в борьбе, которую мы сейчас ведем с врагом", - говорит Илья Павленко.

По словам представительницы ГУР МО Ольги Мосендз, такие труды чрезвычайно важны, а пятитомник Игоря Ландера - это очень основательное исследование, которое показывает ключевые периоды истории спецслужб разных стран мира.

"Читать всем нам об этом очень интересно. Эти исследования дают возможность проанализировать и методы воздействия, и дают возможность развивать критическое мышление, и понимать общественно-политические процессы. Это также дает понимание методов пропаганды. А тем, кто сам причастен к спецслужбам, тоже читать это важно, чтобы знать истории своих коллег. Потому что каким самородком ты бы ни был, уже кто-то до тебя это делал, уже кто-то до тебя изобрел эти методы", - говорит она.

Фото: представитель ГУР Ольга Мосендз (фото: Александр Шульман)

Она привела слова главы ГУР Кирилла Буданова: Изобретать новое - это очень хорошо, но и старое не стоит забывать. Потому что проверенные методы часто оказываются очень эффективными. Особенно если речь о тех методах, которые используют наши разведчики и военнослужащие в борьбе с оккупантом и агрессором - Российской Федерацией.

Также Ольга Моьондз выразила надежду, что Игорь Ландер когда-то напишет и историю современной российско-украинской войны. И добавила: глава ГУР МО также уже имеет у себя экземпляры "Войны в лабиринтах" и тоже непременно будет их читать.

Об авторе книг Игоре Ландере

Игорь Иосифович Ландер - автор более 20 монографий и учебных пособий по истории спецслужб, опубликованных в трех странах, поделился своими исследованиями. Он окончил с отличием курс "Терроризм и контртерроризм: связь теории и практики" в Лейденском университете (Нидерланды), был кандидатом экономических наук и подполковником запаса. Также был членом Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора "Альфа" и Международной полицейской ассоциации, владел английским и китайским языками.