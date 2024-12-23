КНДР увеличила поставки оружия в РФ: спутниковые снимки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, со ссылкой на официальных лиц США и Южной Кореи, все больше оружия прибывает по морю и железной дороге для пополнения запасов российских войск. Железнодорожный поток на переходе Туманган-Хасан на границе России и Северной Кореи достиг рекордных показателей 2024 года. При этом количество вагонов, проходящих через границу, утроилось.

Вероятно, КНДР уже отправила в Россию около 20 тысяч контейнеров с боеприпасами. Среди них артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, новейшие баллистические ракеты класса Hwasong-11.

Также Россия могла завезти на свою территорию более пяти миллионов артиллерийских снарядов и десятки ракет, включая более 100 ракет класса Hwasong-11, более известных как KN-23 и KN-24.

По словам источника издания, эти ракеты могут быть неточными, но их "дальность поражает" - до 700 км.

"Это угроза нашим городам", - сказал источник The Wall Street Journal.

Кроме этого КНДР уже отправила в РФ 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня большой дальности. Поставки РСЗО свидетельствуют о том, что Северная Корея передает России и более новое оружие, а не только устаревшие артиллерийские снаряды, как казалось ранее.

На замену российские специалисты помогают КНДР усовершенствовать оружие, передаваемое Москве. Вероятно, полученные Россией РСЗО были оснащены новыми системами наведения и управления. Аналогичным образом была модернизирована и 600-мм ракетная установка KN-25.

Как пишет The Wall Street Journal, в интересах России в Северной Корее работают на полную мощность около 200 заводов по производству боеприпасов. Для них Москва предоставляет топливо и оборудование. В Северной Корее расширяется производство баллистических ракет малой дальности, которые также используются для ударов по Украине. Спутниковые снимки SI Analytics свидетельствуют, что на заводе по производству ракет Hwasong-11 быстрыми темпами идет новое строительство.

В обмен на оружие КНДР получает из России деньги и нефть. Только сделки по поставке оружия могли принести Северной Корее до 5,5 млрд долларов от начала войны в Украине. Россия может платить Пхеньяну еще до 572 млн долларов в год за переброшенные из КНДР войска. Только эта цифра более чем вдвое превышает предыдущий пик торговли между Россией и Северной Кореей в 2005 году - 233 млн долларов.

Солдаты КНДР в России

Осенью этого года США подтвердили присутствие северокорейских военных в России. Вероятно, солдаты КНДР прибыли на кораблях и проходят обучение на полигонах. По информации украинской разведки, в Россию могли перебросить около 12 тысяч северокорейских военных, часть из которых находится в Курской области.

В Южной Корее считают, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных. А к декабрю их количество увеличится до 10 тысяч солдат.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что действия КНДР якобы предусмотрены "договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей.