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У КНДР заявили про перший випадок коронавірусу

Фото: у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу
Автор: Артур Родивилов

У КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. Йдеться про"Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Влада дійшла висновку, що зразки, взяті у пацієнтів з лихоманкою в неділю в Пхеньяні, ідентичні "Омікрону".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв подолати "несподівану кризу", оголосивши систему карантинного контролю"максимальної надзвичайної ситуації".

Кім Чен Ин " запевнив, що завдяки високій політичній свідомості людей... ми обов'язково подолаємо надзвичайну ситуацію".

Нагадаємо: досі Північна Корея офіційно не визнавала жодного випадку COVID-19, але ввела жорсткі запобіжні заходи і закрила свої кордони.

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Наопмнім, регулятор в США прийняв рішення обмежити використання вакцини проти коронавірусу, розробленої Johnson & Johnson через побічний ефект. При використанні препарату існує підвищений ризик розвитку синдрому згортання крові.

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КНДР