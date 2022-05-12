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В КНДР заявили о первом случае коронавируса

Фото: В КНДР заявили о первом случае коронавируса
Автор: Артур Родивилов

В КНДР заявили о первом случае коронавируса. Речь идет об "Омикроне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Власти пришли к выводу, что образцы, взятые у пациентов с лихорадкой в ​​воскресенье в Пхеньяне, идентичны "Омикрону".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал преодолеть "неожиданный кризис", объявив систему карантинного контроля "максимальной чрезвычайной ситуации".

Ким Чен Ын "заверил, что благодаря высокому политическому сознанию людей... мы обязательно преодолеем чрезвычайную ситуацию".

Напомним: До сих пор Северная Корея официально не признавала ни одного случая COVID-19, но ввела жесткие меры предосторожности и закрыла свои границы.

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Наопмним, регулятор в США принял решение ограничить использование вакцины против коронавируса, разработанной Johnson & Johnson из-за побочного эффекта. При использовании препарата существует повышенный риск развития синдрома свертывания крови.

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КНДР