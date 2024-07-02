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КНДР заявила, что испытала новую баллистическую ракету со "сверхбольшой боеголовкой"

Вторник 02 июля 2024 05:20
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КНДР заявила, что испытала новую баллистическую ракету со "сверхбольшой боеголовкой" Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Северная Корея заявила во вторник, что провела испытание новой тактической баллистической ракеты, способной нести "сверхбольшую" боеголовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи назвало оружие Hwasongpho-11Da-4.5, которое может нести "сверхбольшую" боеголовку весом в 4,5 тонны.

Отмечается, что тестовый огонь в понедельник преследовал цель проверить стабильность полета и точность попадания на максимальной дальности 500 километров и минимальной дальности 90 километров.

Напомним, по данным южнокорейских военных, 1 июля Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет по направлению к востоку.

Ранее Пхеньян заявлял об успешном проведении испытаний ракеты с несколькими боеголовками, но Сеул опровергал такие заявления. По данным Южной Кореи, запуск завершился неудачей, поскольку ракета взорвалась в воздухе.

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