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КНДР запустила еще две ракеты в сторону Восточного моря

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Среда 19 июля 2023 05:46
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Восточного моря Фото: КНДР запустила две баллистические ракеты в Восточное море (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 19 июля, КНДР запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в Восточное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявили, что обнаружили запуски из района Сунан в Пхеньяне между 3:30 и 3:46 по местному времени. Ракеты пролетели около 550 километров, прежде чем упасть в море.

JCS осудила запуски как "акты значительной провокации", наносящие ущерб миру не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, а также как "явное" нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

"Наши военные будут сохранять устойчивую позицию готовности, основанную на способности решительно ответить на любые провокации Северной Кореи", - заявили в комитете.

Запуски ракет КНДР

12 июля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила испытание. США и Южная Корея осудили такие действия и провели обучение со стратегическим бомбардировщиком в ответ.

Также сообщалось, что 18 июля США впервые с 1980-х годов направили в Южную Корею атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами.

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