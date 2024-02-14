КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что аналитики обнаружили ракеты, запущенные около 9 часов утра по местному времени, которые упали в воды к северо-востоку от Вонсана на восточном побережье. Количество ракет не уточняется.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Отмечается, что это был пятый запуск крылатых ракет Северной Кореей в этом году. Предыдущий раз КНДР запустила ракету 2 февраля 2024 года. По данным ряда источников, Пхеньян испытал боеголовки крылатой ракеты "сверхбольшой мощности", а также испытала новую зенитную ракету.

Эксперты полагают, что необычно быстрые темпы испытаний крылатых ракет Северной Кореей направлены на повышение характеристик ракет, способных нести ядерные боеголовки, которые могут представлять серьезную угрозу для Южной Кореи и соседних стран.

Провокации Северной Кореи

В течение последних недель лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

В частности, он призвал укрепить военно-морские силы страны для "усиления подготовки к войне" и защиты морского суверенитета. А КНДР в течение недели провела три раунда запусков крылатых ракет, в том числе и тестовые испытания новой стратегической крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки.

На днях Ким Чен Ын заявил о "законном праве" уничтожить Южную Корею. Он снова угрожает своему соседу после того, как в начале года исключил концепцию мирного объединения из национальной политики КНДР.