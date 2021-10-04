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КНДР і Південна Корея відновлюють зв'язок

Автор: Анна Полисученко

КНДР і Південна Корея відновлюють зв'язок. Це заявив президент Північної Кореї Кім Чен Ин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин "висловив намір відновити обірвані комунікаційні лінії північ-південь", охарактеризувавши цей крок як спробу встановити "міцний мир" на Корейському півострові.

27 липня обидві сторони відновили зв'язок, проте вже через два тижні Північна Корея знову розірвала відносини, виступивши проти американо-південнокорейських військових навчань.

З тих пір Пхеньян здійснив серію ракетних випробувань, таким чином посиливши напруженість між країнами.

Раніше ми писали, що КНДР і Південна Корея відновили розірвані лінії зв'язку.

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