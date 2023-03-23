КНДР, вероятно, не готова к ядерным испытаниям, - разведуправление США
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, кажется, не собирается проводить ядерное испытание во время военных учений США и Южной Кореи.
Об этом заявил директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ким Чен Ын мог провести ядерные испытания в то же время, когда проходят крупнейшие за последние 5 лет совместные военные учения США и Южной Кореи под названием "Щит свободы".
"Не похоже, что он собирается это делать. Однако мы будем внимательно следить за ситуацией", – сказал Берьер.
В течение 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и другие официальные лица США заявляли, что Северная Корея может возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года.
Ранее мы сообщали, что глава КНДР Ким Чен Ын снова угрожает США и Южной Корее ядерным оружием. Он обвинил эти страны в расширении совместных военных учений с привлечением американских ядерных активов.
Напомним, КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья. Такие запуски были проведены во время совместных военных учений Южной Кореи и США.
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