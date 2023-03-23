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КНДР, вероятно, не готова к ядерным испытаниям, - разведуправление США

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КНДР, Четверг 23 марта 2023 07:17
КНДР, вероятно, не готова к ядерным испытаниям, - разведуправление США Фото: глава КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, кажется, не собирается проводить ядерное испытание во время военных учений США и Южной Кореи.

Об этом заявил директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ким Чен Ын мог провести ядерные испытания в то же время, когда проходят крупнейшие за последние 5 лет совместные военные учения США и Южной Кореи под названием "Щит свободы".

"Не похоже, что он собирается это делать. Однако мы будем внимательно следить за ситуацией", – сказал Берьер.

В течение 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и другие официальные лица США заявляли, что Северная Корея может возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года.

Ранее мы сообщали, что глава КНДР Ким Чен Ын снова угрожает США и Южной Корее ядерным оружием. Он обвинил эти страны в расширении совместных военных учений с привлечением американских ядерных активов.

Напомним, КНДР запустила несколько крылатых ракет у своего восточного побережья. Такие запуски были проведены во время совместных военных учений Южной Кореи и США.

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