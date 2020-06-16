КНДР підірвала офіс зв'язку з Південною Кореєю

Північна Корея підірвала міжкорейське відділення зв'язку в прикордонному місті Кесон. Південнокорейські війська приведені в підвищену бойову готовність.

Про це повідомляє Yonhap.

Вибух стався всього через кілька днів після того, як сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон, анонсувала "трагічне повне руйнування спільного офісу зв'язку Північ-Південь".

Після вибуху будівлі південнокорейські військові посилили спостереження і готовність до можливих зіткнень поблизу напружених прикордонних районів. До цього підвищену бойову готовність зафіксували у військах Північної Кореї.

"На даний момент ніяких незвичних, конкретних військових дій з боку північнокорейських військових виявлено не було. Ми уважно стежимо за ними", - сказав співробітник Об'єднаного комітету начальників штабів.

Нагадаємо, кілька днів тому Північна Корея пригрозила Південній застосувати армію через поширення листівок на адресу лідера КНДР.

Раніше Північна Корея заявила про розрив усіх ліній зв'язку з Південною Кореєю.