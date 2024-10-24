КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат, часть уже в Курской области, - ГУР

"Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий - в частности, 23 октября 2024 их появление зафиксировано в Курской области РФ", - сообщили в ГУР.

А вообще, по оценкам разведки, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Подготовка и комплектация северокорейских военных в РФ

Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора. На слаживание военных из Северной Кореи, которые Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель.

Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

В то же время ГУР узнало, что присланных Пхеньяном солдат комплектуют.

снаряжение,

постелью,

зимней одеждой,

обувью,

гигиеной.

В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла.

В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.