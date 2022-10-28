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КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Северная Корея совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря в пятницу, 28 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Агентство обнародовало данные, полученные от Комитета начальников штабов Южной Кореи.

Согласно информации, КНДР использовала баллистическую ракету. Однако военные не смогли определить какую именно.

Напомним, США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР ответом "беспрецедентного" масштаба, если она проведет седьмое испытание ядерной бомбы.

К слову, 24 октября КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами.

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