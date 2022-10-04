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КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету: в Японии объявили воздушную тревогу

Фото: КНДР запустила баллистическую ракету (wikimedia.org)
Автор: Олег Васкив

4 октября КНДР запустила баллистическую ракету, траектория которой пролегала над северной частью Японии. Там сработало экстренное оповещение об воздушной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Граждан, проживающих в соответствующих районах страны, призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю.

Согласно данным системы J-Alert, ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.

В то же время японские власти заявили, что ракета была запущена в направлении острова Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори.

Местных жителей предупредили о возможности падения обломков и попросили оставаться в укрытиях.

Напомним, в сентябре КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания баллистических ракет в течение одной недели.

Кроме этого, Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

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КНДР