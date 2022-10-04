КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету: в Японии объявили воздушную тревогу

Граждан, проживающих в соответствующих районах страны, призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю.

Согласно данным системы J-Alert, ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана.

В то же время японские власти заявили, что ракета была запущена в направлении острова Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори.

Местных жителей предупредили о возможности падения обломков и попросили оставаться в укрытиях.