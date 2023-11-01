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КНДР отправила России более 1 млн артиллерийских снарядов, - Bloomberg

Фото: Ким Чен Ын, диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Поставки начались еще в августе текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам члена правящей Партии народной власти, который входит в парламентский комитет по вопросам разведки, Ю Сан Бума, с августа текущего года Северная Корея осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов. 

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу совершил поездку в Северную Корею, где диктатор Ким Чен Ын провел для него экскурсию по новейшему вооружению страны. 

Отмечается, что Северная Корея имеет одни из крупнейших запасов артиллерийских снарядов и ракет, которые совместимы с вооружением советских времен. В частности сотрудничество между странами усилилось, поскольку как Москва, так и Пхеньян оказались в глобальной изоляции. 

После недавнего визита Ким Чен Ына в Россию, Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

"Продажа боеприпасов может принести сотни миллионов, а то и миллиарды долларов в казну Кима, которая испытывает недостаток денег, что даст его пострадавшей от санкций экономике твердую валюту для участия в мировой торговле", - добавляет издание. 

Путин, со своей стороны, пообещал помочь Киму вывести на орбиту спутник-шпион. Согласно данным южнокорейского шпионского агентства, Северная Корея получила техническую помощь от России, которая может помочь ей достичь своей цели по выводу объектов в космос после двух неудачных запусков спутника. Как утверждают в США, Северная Корея также может использовать технологии для совершенствования баллистических ракет.

Сотрудничество КНДР и РФ

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

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