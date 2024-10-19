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КНДР отправила в РФ один из самых секретных спецотрядов, - The Telegraph

Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО КНДР. Оно является одним из самых секретных в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации журналистов, КНДР использует эти силы для разведки и проверки оборонных возможностей Южной Кореи. Спецотряд был основан примерно в 1968 году и наиболее известен из-за неудачной попытки атаки на Синий дом (резиденцию президента Южной Кореи).

Кроме того, в отчете Министерства обороны США за 2021 год говорится, что силы специальных операций Северной Кореи (ССО КНДР) обладают высоким уровнем подготовки, мотивации и обеспечены современным оборудованием. Также сказано, что спецподразделение является одним из самых секретных подразделений в мире.

Напомним, вчера глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск КНДР в войне против Украины "красной линией" для Америки и НАТО.

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Российская ФедерацияКНДРСеверная Корея