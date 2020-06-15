КНДР погрожує Південній Кореї війною

Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, пригрозила Південній Кореї застосувати армію. Вона вважає, що поширення листівок із півдня півострова в адресу її брата ображають гідність керівника КНДР.

Про це повідомляє Deutsche Welle

За словами Кім Йо Чжон, яка є завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї, народ в КНДР обурений тим, що Південна Корея поширює листівки з образами на адресу Кім Чен Ина. Вона заявила, що армія країни відреагує на ці провокації.

"Як натяк на наш подальший план, який викликає занепокоєння у південнокорейської влади, скажу, що право на ухвалення подальших кроків проти ворога буде передано генеральному штабу Корейської народної армії", - заявила Кім Йо Чжон.

Вона додала, що спільне бюро міжкорейських зв'язків також буде закритим.

Зазначимо, в КНДР раніше вимагали від Південній Кореї вплинути на активістів, які займаються переправою через кордон антипхеньянських матеріалів.

Нагадаємо, Північна Корея (КНДР) обриває усі лінії зв'язку з Південною Кореєю, таким чином припиняючи спроби країн домовитися про співпрацю.

Раніше також повідомлялось, що Сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю.