КНДР розширює виробництво збройового урану, - CNN

Там достатньо місця для розміщення 1000 додаткових центрифуг.

"Додавання 1000 нових центрифуг збільшить потужність заводу з виробництва високозбагаченого урану на 25%", - сказав в ефірі телеканалу експерт зі зброї Джеффрі Льюїс.

Два неназваних американських чиновників розповіли CNN, що влада Сполучених Штатів знає про збільшення виробництва збройового урану в Північній Кореї.

У Раді національної безпеки, Міністерстві оборони, управлінні Національної розвідки та ЦРУ від коментарів відмовилися.

Завод зі збагачення урану розташовується на території комплексу ядерних досліджень Йонбен. Підприємство було засноване в 1964 році.

Раніше в КНДР провели випробувальний пуск ракети з поїзда рано вранці в середу, 15 вересня.