КНДР провела серию пусков баллистических ракет на фоне напряженности в регионе

Первый запуск был зафиксирован около 15:00 по местному времени. Объединенный штаб начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета стартовала из района Вонсана и пролетела около 450 км в направлении Восточного моря.

Южнокорейские военные определили ее как баллистическую ракету малой дальности (SRBM). Министерство обороны Японии также заявило, что снаряд, вероятно, был баллистическим.

По предварительной оценке, ракета может принадлежать семейству "Хвасон-11".

Второй запуск состоялся около 17:50, то есть примерно через три часа после первого. По данным южнокорейских военных, вторая ракета была малой дальности и пролетела более 600 км.

Если подтвердится, что следующий запуск был именно баллистической ракетой, это означает, что Северная Корея провела два подряд испытания баллистических ракет в течение трех часов.

Японская телерадиокомпания NHK сообщила, что первая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Южнокорейские и американские разведывательные службы отслеживали ситуацию с момента первого запуска. По данным Сеула, информация о событии также обменялась с Японией.

Реакция Южной Кореи и Японии

В Южной Корее новые пуски осудили на заседании Совета национальной безопасности. Там призвали Пхеньян прекратить ракетную деятельность и заявили, что испытания баллистических ракет нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Для КНДР это уже вторая серия ракетных испытаний примерно через неделю. Предыдущий запуск состоялся 12 сентября. Тогда южнокорейские военные также сообщали о пусках баллистических ракет малой дальности.

Япония также выразила протест по дипломатическим каналам. Министр обороны страны Шинджиро Коидзуми заявил, что действия Северной Кореи создают угрозу безопасности Японии, региона и международного сообщества.

Почему Пхеньян снова запускает ракеты

Новые испытания прошли на фоне очередного обострения между Пхеньяном и странами региона.

Накануне Северная Корея отвергла резолюцию ядерного надзорного органа ООН, касавшуюся ее ядерной программы.

Кроме того, Пхеньян резко критиковал военно-морские учения под руководством США с участием Южной Кореи и Японии. Учения проходили с 29 августа по 10 сентября вблизи Гуама.