КНДР закликала США відмовитися від навчань в Південній Кореї

Керівництво Північної Кореї (КНДР) звернулося до США з закликом відмовитися від проведення військових навчань Південної Кореї, так як, за словами представників КНДР, це стане причиною погіршення обстановки на Корейському півострові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на корейське агентство Kcna.

Як повідомили представники Північної Кореї, вони повторно звернулися до США з вимогою скасувати військові навчання.

"Ми чітко визначили, що спільні військові навчання, які планують США і Південна Корея, стануть основною причиною неминучого погіршення обстановки на Корейському півострові та в регіоні, висловили серйозну стурбованість зв'язку з цим і повторно надіслали попередження про припинення таких дій", - йдеться в заяві Держради КНДР.

Раніше в КНДР звинуватила США у посиленні конфронтації з-за військових навчань Південної Кореї, запланованих на грудень місяць. За словами представник Міністерства закордонних справ КНДР Квон Чжон Гин, проведення військових навчань США і Південної Кореї на Корейському півострові може поставити за загрозу дипломатичний процес.

Також повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин планує в грудні зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. За даними розвідки Південної Кореї, США і КНДР можуть відновити переговори на робочому рівні з ядерного роззброєння Корейського півострова в листопаді або не пізніше початку грудня цього року.