В КНДР назначили трех виновных в аварии эсминца Ким Чен Ына

В Северной Кореи задержали троих человек в связи с неудачным спуском нового военного корабля на воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центрального информационного агентства КНДР.

"Серьезное отношение к инциденту является частью усилий по борьбе против "легкомыслия" и "безответственности". Руководитель верфи в Чхонджине Хон Киль Хо в четверг был вызван в правоохранительные органы, которые начали задержание и следственные действия в отношении лиц, ответственных за аварию", - писало северокорейское госагентство.

Ранее KCNA писало, что в правоохранительные органы вызвали руководителя судостроительного завода Хонг Кил Хо. Однако его не задерживали.

По данным KCNA, ответственными за переворот корабля назначали трех человек. Правоохранители задержали:

Что предшествовало

Напомним, в среду 21 мая в КНДР случился "несчастный случай". В ходе церемонии спуска на воду нового эсминца, которую курировал глава Северной Кореи Ким Чен Ын, судно упало на бок.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента некоторые участки киля военного корабля были разрушены, а носовая часть корабля не смогла покинуть судоходный стапель. Позже говорилось, что в ходе обследования, в отличие от первоначального объявления, разрушения днища корабля не зафиксировано. При этом правый борт судна был поцарапан, а через структурные каналы кормовой части утек небольшой объем морской воды.

В связи с ситуацией Ким Чен Ын поклялся разобраться с виновными на пленуме Центрального комитета партии, который состоится в июне. Кроме того, он приказал завершить ремонт корабля до июня месяца.

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