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КНДР пригрозила Южной Корее и США "решительными мерами" за совместные учения

Фото: КНДР пригрозила Южной Корее и США агрессией за совместные учения (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Власти КНДР пригрозили принять "беспрецедентные и решительные меры", если Южная Корея и США продолжат запланированные военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении, распространенном государственными СМИ, говорится, что министерство иностранных дел КНДР также рассмотрит вопрос о дополнительных военных шагах, если Совет Безопасности ООН продолжит оказывать давление на Пхеньян.

Заявление было сделано в то время, когда Южная Корея и Соединенные Штаты готовятся к ежегодным военным учениям в рамках усилий по более эффективному противодействию растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

В конце февраля Вашингтон и Сеул проведут в США командно-штабные учения, а в марте союзники проведут регулярные весенние учения Freedom Shield в Южной Корее.

Ранее мы писали, что Южная Корея и США провели совместные учения по противодействию беспилотникам КНДР на американской авиабазе в юго-западном городе Кунсан к югу от Сеула.

Напомним, что в прошлом году Северная Корея активизировала свои демонстрации оружия, включавшие серию ракетных и артиллерийских пусков, которые она назвала так называемой "имитацией ядерных ударов по целям в Южной Корее и США".

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КНДРЮжная КореяСоединенные Штаты Америки