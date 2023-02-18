КНДР пригрозила Южной Корее и США "решительными мерами" за совместные учения

Власти КНДР пригрозили принять "беспрецедентные и решительные меры", если Южная Корея и США продолжат запланированные военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении, распространенном государственными СМИ, говорится, что министерство иностранных дел КНДР также рассмотрит вопрос о дополнительных военных шагах, если Совет Безопасности ООН продолжит оказывать давление на Пхеньян.

Заявление было сделано в то время, когда Южная Корея и Соединенные Штаты готовятся к ежегодным военным учениям в рамках усилий по более эффективному противодействию растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

В конце февраля Вашингтон и Сеул проведут в США командно-штабные учения, а в марте союзники проведут регулярные весенние учения Freedom Shield в Южной Корее.