RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КНДР причастна к вторжению РФ в Украину - президент Южной Кореи

Фото: президент Южной Кореи Юн Сук Йоль (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что КНДР причастна к войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Президент Юн Сук Йоль на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином попросил поддерживать совместную оборону против провокаций КНДР.

Юн призвал к укреплению совместной обороны Южной Кореи и США, чтобы обезопасить страны от любых провокаций со стороны Северной Кореи. Он также подчеркнул необходимость быть готовыми к внезапным атакам, которые могут быть похожи на тактику Хамаса.

Также, лидер Республики Корея заявил, что война между Украиной и Россией и конфликт между Израилем и ХАМАСОМ имеют прямое и косвенное отношение к Северной Корее.

Остин сказал, что президент Джо Байден привержен дальнейшему укреплению  южнокорейско-американского альянса больше, чем когда-либо.

Ожидается, что в понедельник союзники обсудят ряд вопросов безопасности, включая способы укрепления расширенных обязательств Вашингтона по сдерживанию ракетных и ядерных угроз Северной Кореи на 55-м ежегодном консультативном совете с безопасности.

Политика Северной Кореи

Несмотря на предупреждения со стороны США и других стран, Северная Корея заявила, что ее отношения с Россией будут укрепляться.

Также мы писали, что Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил серьезную обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Блинкен заявил, что США за этим внимательно следит.

Стало известно, что Северная Корея заявила о намерении усилить разработку ядерного оружия в ответ на недавний испытательный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРСеверная КореяЮжная КореяСоединенные Штаты Америки